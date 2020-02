Selon un nouveau rapport, Apple TV+ pourrait compter plus de 26 millions d’abonnés payants d’ici 2025.

Le service de streaming d’Apple a été lancé en novembre 2019, suivi environ deux semaines plus tard par le lancement de Disney+ le 12 novembre. Selon le rapport, TV+ compte actuellement environ 2,6 millions d’abonnés payants, un chiffre loin des 28,6 millions d’abonnés de Disney+. Cependant, Apple n’a pas publié de données à ce sujet, donc ces chiffres peuvent ne pas refléter complètement la réalité.

De plus, ce rapport ne s’applique qu’aux abonnés payants, il ne compte donc pas le nombre de personnes qui ont pu profiter de l’année d’abonnement gratuit grâce à l’achat d’un nouvel appareil Apple. En fait, selon Simon Murray, analyste de Digital TV Research, le nombre total d’abonnés serait le triple des abonnés payants.

En 2025, Apple pourrait atteindre 26 millions d’abonnés payants, ce qui serait toujours un excellent résultat, mais toujours loin des chiffres de Disney+ qui pourraient au contraire atteindre 126 millions d’abonnés.

De manière général, d’ici 2025, il y aura 553 millions d’abonnés payants pour les cinq principaux services de streaming vidéo à la demande : Apple TV+, le futur HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ et Netflix. Le rapport prédit que Netflix restera en tête avec plus de 227 millions d’abonnés, suivi d’Amazon en deuxième position avec un peu plus de 133 millions d’abonnés payants.