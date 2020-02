Comme prévu, WhatsApp a cessé de fonctionner sur plusieurs iPhone et smartphones Android plus anciens, depuis le 1er février.

Plus précisément, WhatsApp ne fonctionne plus sur les iPhone sous iOS 8 ou une version antérieure. Il en va de même pour tous les smartphones sous Android 2.3.7 et versions antérieures. Évidemment, si votre iPhone prend en charge iOS 9 et versions ultérieures, il suffit de mettre à jour l’appareil pour pouvoir utiliser à nouveau l’application.

Cependant, il y a certains iPhone qu’Apple ne prend plus en charge précisément à partir d’iOS 8. Nous parlons de l’iPhone 4 et de tous les modèles précédents, qui ne peuvent pas être mis à jour vers iOS 9.

Il n’y aura pas beaucoup d’utilisateurs touchés par ce “blocage” de WhatsApp, étant donné que l’iPhone 4 est sorti il ​​y a près de dix ans. Toutefois, il est bon de savoir que l’application de messagerie la plus utilisée au monde ne fonctionnera plus jamais sur les iPhone considérés comme obsolètes.

WhatsApp a cessé de prendre en charge ces anciennes versions d’iOS et d’Android pour des raisons de sécurité.