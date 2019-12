WhatsApp a annoncé que le support d’iOS 8 et versions antérieures prendrait fin le 1er février 2020.

Jusqu’à présent, les utilisateurs exécutant WhatsApp sur un appareil sous iOS 8 ou une version antérieure ont pu continuer à utiliser l’application. En revanche, ils n’ont pas pu créer de nouveaux comptes ni revérifier les comptes existants. À partir du 1er février 2020, cela va changer. WhatsApp abandonnera complètement le support pour iOS 8 et les versions précédentes.

Très probablement que ce changement n’affectera pas beaucoup d’utilisateurs, car nous en sommes à iOS 13. Si par hasard vous étiez toujours en possession d’un ancien appareil, vous tombez dans cette catégorie. Dans ce cas, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de l’historique de vos messages, dès que possible. Après la date établie, il ne sera plus possible d’y accéder.