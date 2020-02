Récemment, Apple a fait savoir que ses employés pourraient participer à nouveau défi commercial en février avec leur Apple Watch. Cependant, le défi a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus en Chine et des fermetures de plusieurs Apple Store chinois.

À l’heure actuelle, Apple a fermé tous les magasins, bureaux et centres d’affaires en Chine afin de prévenir la propagation du virus aux employés et aux clients.

Plus tôt cette semaine, Apple a envoyé l’e-mail suivant aux employés, les informant qu’elle avait décidé de reporter le défi :

« Le défi « fermez vos anneaux » est l’une de ces rares occasions de rassembler des membres de l’équipe et des collègues du monde entier dans le but commun de fermer les anneaux d’activité, de gagner des points et de s’amuser. Étant donné qu’un certain nombre de bureaux et de magasins sont actuellement fermés en Chine, certains membres de notre équipe ne peuvent pas participer au défi, nous avons donc décidé de le reporter. Pour l’instant, le défi sera supprimé de l’application.

Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons une nouvelle date où nous pourrons nous concentrer ensemble pour fermer tous nos anneaux ! »

Pour le moment, il semble que les magasins et bureaux d’Apple en Chine devraient rouvrir le 9 février, bien que les inquiétudes concernant le coronavirus puissent retarder cette date. Le défi des activités des employés sera probablement reporté de quelques mois.