La série Foundation nécessitera plus de 500 personnes et sera la plus grande production jamais réalisée en Irlande.

Screen Ireland rapporte que la série sera tournée dans les studios Troy de Limerick dans le sud de l’Irlande tout au long de 2020. D’ajouter qu’Apple a déjà embauché 500 personnes locales pour mener à bien le projet.

Ce sera la plus grande production jamais réalisée dans le pays. Apple a également initié des formations pour les nouveaux entrants dans la région de Limerick, avec des formations spécifiques aux objectifs de la série. Parmi les Irlandais, il y aura également le créateur de costumes primé Eimer Ni Mhaoldomhnaigh.

Foundation est la série la plus connue de livres de science-fiction réalisés par Asimov et comprend des romans tels que Foundation, Foundation and Empire et Second Foundation, ainsi que Foundation’s Edge et Foundation and Earth.

La série raconte l’histoire de l’exportation de la psycho-histoire et du mathématicien Hari Seldon, un homme qui peut prédire l’avenir. Seldon crée un groupe appelé la Foundation pour préserver la connaissance collective de l’humanité avant la chute imminente de l’empire galactique. Les romans s’étalent sur plusieurs années, avec la montée et la chute de plusieurs empires, il ne sera donc pas facile de les adapter à une série TV. Harris jouera Hari Seldon, le génie mathématique, tandis que Pace jouera Brother Day, l’empereur de la Galaxie.

La première saison comprendra 10 épisodes et devrait arriver sur Apple TV+ entre fin 2020 et début 2021.