Les responsables de 137 gouvernements ont commencé à travailler sur de nouvelles règles fiscales internationales pour réglementer le paiement des impôts par les géants de la technologie.

Les nouvelles règles visent à garantir que les entreprises technologiques commencent à payer des impôts dans chaque pays où elles opèrent. L’objectif est de les empêcher de trouver des solutions de créativité fiscale qui permettent par exemple de canaliser la plupart des bénéfices dans un pays à faible imposition. Ces règles auront un impact sur des entreprises telles qu’Apple. Des années durant, Cupertino a en effet payé très peu d’impôts en utilisant l’Irlande comme siège européen, canalisant tous les bénéfices des magasins Apple européens.

Plus de 130 pays conviennent de devoir réformer les règles fiscales internationales, car nombre d’entre eux remontent aux années 1920 et ne sont plus d’actualité.

Les travaux ont commencé ces jours-ci, avec l’OCDE qui prévoit de parvenir à un accord définitif d’ici quelques mois. Pendant ce temps, de plus en plus de pays travaillent sur des règles nationales pour réglementer leur taxe numérique pour les sociétés multinationales dans le monde de la technologie. Cependant, l’objectif de l’OCDE est d’arriver à une norme commune capable de mettre tout le monde d’accord.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a soutenu l’initiative de l’OCDE, déclarant qu’il est nécessaire de réglementer la fiscalité des multinationales au niveau international : « Je pense que ce que nous savons tous et c’est que la chose la plus logique est de reprogrammer le système fiscal. Je serais certainement la dernière personne à dire que le système actuel ou passé était le système parfait. Je suis confiant et optimiste que l’OCDE trouvera une solution. »

D’ici là, Apple attend le résultat de l’appel contre la décision de la Commission européenne de condamner la société à payer 13 milliards d’euros d’impôts impayés en Europe.