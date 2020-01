Confirmé par les résultats du premier trimestre 2020, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 91,8 milliards de dollars. La moyenne est établie à 1 milliard de dollars par jour !

L’année dernière, les choses ne se sont pas passées de la même manière pour Apple. Le chiffre d’affaires était en effet de 84,3 milliards de dollars. C’était le résultat de la baisse des ventes d’iPhone. Mais avec les nouveaux iPhone 11 et 11 Pro, la tendance s’est inversée un an plus tard. La firme de Cupertino a même réussi à atteindre un nouveau record financier.

Bien évidemment, ce résultat est uniquement possible pendant la période de Noël. En moyenne, les revenus des autres trimestres tournent généralement autour d’environ 750 millions de dollars par jour. Cependant, la société prévoit des revenus pour le trimestre de janvier à mars compris entre 63 et 67 milliards de dollars. C’est légèrement en hausse par rapport aux prévisions des analystes, qui se sont élevées à environ 62 milliards de dollars.