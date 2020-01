Apple vient de publier ses résultats financiers pour son premier trimestre fiscal de 2020, soit du 1er octobre au 30 décembre 2019.

Apparemment, le chiffre d’affaires est en progression, à 91,8 milliards de dollars, contre 84,3 milliards $ en 2018. En termes de bénéfice net, Apple engrange 22,2 milliards de dollars, soit 4,99 $ par action (contre 19,97 milliards et 4,18 $ par action en 2018). Cela représente une hausse de 19,38%.

Au niveau des chiffres, Apple annonce :

iPhone : 55,96 milliards de dollars de revenus, soit +7,66% par rapport à 2018

par rapport à 2018 iPad : 5,98 milliards de dollars de revenus, une baisse de -11,1%

Mac : 7,16 milliards de dollars, une baisse de -3,5%

Apple Watch et autres accessoires : 10,01 milliards de dollars, soit une hausse de +38,2%

Services (iCloud, Apple Music, App Store…) : 12,72 milliards de dollars, en hausse de +10,3%

Si les ventes d’iPad et Mac sont en baisse, Tim Cook reste comme toujours aussi confiant : « Nous sommes ravis d’annoncer le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais réalisé par Apple, alimenté par la forte demande pour nos iPhone 11 et iPhone 11 Pro, et par les records historiques des services et des weareables. Durant ce trimestre, notre parc d’appareils installés a augmenté dans chacun de nos segments géographiques et a maintenant atteint plus de 1,5 milliard d’équipements. Nous y voyons un puissant témoignage de la satisfaction, de l’engagement et de la fidélité de nos clients et un grand moteur de notre croissance dans tous les domaines. »

Pour le prochain trimestre, Apple vise un CA situé entre 63 et 67 milliards $, avec une marge brute située entre 38% et 39%. Après l’annonce des résultats financiers, l’action AAPL a gagné 2,35% en post-séance à la Bourse. L’action pointe désormais à 325,15 dollars.