Lors de l’annonce de ses résultats financiers, Apple a confirmé que les ventes d’iPhone 11 lui ont permis d’atteindre des revenus records.

Bien que les ventes d’iPhone aient été quelque peu décevantes au premier trimestre de 2019, les choses ont considérablement changé au cours des mois suivants. En effet, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 56 milliards de dollars au dernier trimestre. Il s’agit d’une croissance de 8% par rapport à l’année précédente (52 milliards de dollars).

Tim Cook a confirmé que l’iPhone 11 était le modèle le plus vendu au cours du trimestre de décembre. En deuxième place, on retrouve le 11 Pro et 11 Pro Max, des modèles nettement plus chers. Le trimestre des vacances est d’ailleurs le premier trimestre complet concernant les ventes de ces trois smartphones. Au cours du trimestre précédent, ces trois iPhone n’étaient effectivement disponibles à la vente que depuis deux semaines.

Le PDG d’Apple a également précisé que les clients ont profité du financement à paiement mensuel sans intérêt lancé en décembre pour acquérir un nouvel iPhone. Ce plan a certainement beaucoup aidé à ce que les ventes d’iPhone atteignent de nouveau sommets.