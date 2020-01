Après la conférence financière du 1er trimestre fiscal 2020, Tim Cook et Luca Maestri se sont entretenus avec les journalistes. Parmi les sujets abordés, il était question de la 5G, des services et bien plus encore.

Apple a enregistré un chiffre d’affaires record de 91,8 milliards de dollars, avec un bénéfice de 22,2 milliards de dollars au premier trimestre fiscal de 2020.

Au niveau des chiffres, Apple a annoncé :

iPhone : 55,96 milliards de dollars de revenus, soit +7,66% par rapport à 2018

par rapport à 2018 iPad : 5,98 milliards de dollars de revenus, une baisse de -11,1%

Mac : 7,16 milliards de dollars, une baisse de -3,5%

Apple Watch et autres accessoires : 10,01 milliards de dollars, soit une hausse de +38,2%

Services (iCloud, Apple Music, App Store…) : 12,72 milliards de dollars, en hausse de +10,3%

Globalement, les ventes d’iPhone ont augmenté à plus de 400 millions de dollars en Chine par rapport à l’an dernier, tandis qu’une baisse de 600 millions de dollars a été enregistrée au Japon (mais 6 des 7 smartphones les plus vendus étaient des iPhone). La croissance aux États-Unis a atteint environ 4,5 milliards de dollars. Trois des quatre smartphones les plus vendus en Chine au cours du trimestre étaient des iPhone. Apple a également augmenté ses dépenses de recherche et développement à un niveau record qui n’a jamais été atteint par le passé.

En Chine, Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 13,58 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse par rapport à 13,17 milliards de dollars l’an dernier (+3,1% en glissement annuel). Les revenus de la Chine ont représenté 14,8% des revenus totaux d’Apple au premier trimestre de l’exercice 2020.

Quant aux iPhone, Tim Cook fait savoir que l’iPhone 11 était le modèle le plus vendu au cours de chaque semaine du trimestre se terminant en décembre. Les trois appareils les plus vendus étaient l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

La base d’installation d’iPhone au monde est la plus élevée de tous les temps, augmentant semaine après semaine. 84% des clients d’entreprises prévoient acheter un iPhone au cours du prochain trimestre.

Les services ont augmenté de 17% sur un an dans le monde, avec un record trimestriel pour l’App Store et Apple Care. Apple News compte désormais 100 millions d’utilisateurs par mois. Les revenus et les transactions d’Apple Pay ont plus que doublé par rapport à l’année précédente, avec un total de 15 milliards en 2019. Tim Cook a qualifié les premiers mois d’Apple TV+ de “passionnants” pour le nombre d’utilisateurs et la satisfaction des clients. Plus de 418 millions d’abonnements payants ont été enregistrés sur toutes les plateformes, y compris l’App Store, jusqu’à 120 millions de plus d’année en année. L’objectif est d’atteindre 600 millions de dollars d’ici la fin de l’année. Tim Cook a exclu que la publicité puisse jamais arriver sur Apple TV+ pour réduire les prix d’abonnement.

À eux seuls, les appareils portables Apple affichent un chiffre d’affaires de la taille d’une entreprise dans le classement Fortune 150. L’Apple Watch a enregistré des revenus records et plus de 75% des achats ont été effectués par de nouveaux utilisateurs qui n’avaient jamais acheté d’Apple Watch. Au total, la croissance des wearables a atteint 44% sur un an. Tim Cook : « Je pense qu’avec chaque produit Apple acheté par un client, vous renforcez l’ensemble de l’écosystème, car c’est la raison pour laquelle ils achètent cet appareil. »

Tim Cook a confirmé qu’Apple avait du mal à suivre la demande d’AirPods et d’Apple Watch Series 3 pendant le trimestre des fêtes de Noël. « Avant de commencer la production, nous avons des estimations, mais la demande peut dépasser nos attentes. Dans les prochaines semaines, la production devrait revenir à pleine capacité ». La forte demande d’Apple Watch Series 3 est due aux offres et promotions proposées par Apple.

Le Mac Pro a reçu une forte réponse de la communauté professionnelle dans divers secteurs. Les Apple Store ont enregistré une croissance à deux chiffres pour la vente d’iPhone.

Pour la première fois, les revenus des appareils portables (AirPods, Beats, Apple Watch) ont dépassé ceux des Mac.

Luca Maestri indique que le taux d’imposition d’Apple est de 14,2% et que l’accord avec Qualcomm pour la fourniture de puces 5G n’aura pas un fort impact sur les revenus. 100% des entreprises de santé du classement Fortune 500 utilisent les technologies Apple.

Sur la 5G, Tim Cook a déclaré que c’était un domaine d’intérêt pour Apple, mais n’a fait aucune déclaration sur les futurs iPhone : « Nous ne commentons pas les futurs produits, j’essaie donc d’éluder un peu la question sur les prochains iPhone. Quant à la 5G, je pense que nous en sommes aux premiers stades de la distribution à l’échelle mondiale. Évidemment, nous ne pourrions pas être plus fiers de notre formation dans ce domaine et nous sommes également très enthousiasmés par notre pipeline. Des prix plus élevés ? Je ne commente pas cette question. »

Pour l’AR, le PDG d’Apple a confirmé qu’à l’avenir, il y aura de plus en plus d’applications grand public, mais aussi d’entreprise : « Il existe rarement de nouvelles technologies clés pour les deux segments. Les deux secteurs marcheront main dans la main. »