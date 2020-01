La production de l’iPhone 9 (ou iPhone SE 2) pourrait être retardée à cause du coronavirus qui a entraîné la mort de plus de 100 personnes en Chine.

Si nous avons abordé l’impact possible de ce virus sur les activités d’Apple en Chine, Mark Gurman de Bloomberg confirme aujourd’hui ces préoccupations.

La grande majorité des iPhone sont fabriqués en Chine, précisément chez Foxconn à Zhengzhou et Pegatron près de Shanghai. Ces deux sites sont à plus de 500 kilomètres de Wuhan, l’épicentre de cette épidémie virale. Malgré cette situation, Gurman affirme que la distance « n’immunise personne contre les effets du virus ». D’ajouter qu’il existe également une vive inquiétude dans ces régions.

L’une des sources de Gurman a déclaré que la chaîne de production serait certainement interrompue ou subirait des retards importants. De toute évidence, cela va affecter Apple et toutes les entreprises qui font appel à des fournisseurs chinois.

Dans le cas d’Apple, le problème est plus évident dans la mesure où l’entreprise serait sur le point de lancer l’iPhone 9. La production aurait dû commencer dans les semaines à venir, mais le coronavirus pourrait fortement retarder la feuille de route : « Je ne peux pas imaginer un scénario autre que celui-ci. Les retards concernent l’approvisionnement en matières premières, mais aussi la fabrication, l’assemblage, les tests et l’expédition de produits de Chine vers le reste du monde. » Le souci est que certaines usines de Foxconn et Pegatron peuvent fermer pendant plusieurs jours.

Quant à l’iPhone 12, la production devrait débuter seulement dans quelques mois. Il faut espérer que le pic de propagation de ce virus sera terminé.