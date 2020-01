Après avoir fait l’éloge de la caméra arrière de l’iPhone 11, DXOMark a publié le test complet de la caméra avant de l’iPhone 11 Pro Max.

Avant, il est bon de préciser que l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max partagent la même caméra frontale. Les résultats sont donc applicables à ces trois appareils.

La principale amélioration mentionnée par DXOMark concerne l’objectif grand angle plus large. Grâce à lui, il devient plus simple d’avoir la bonne mise au point et des compositions cohérentes. L’effet bokeh de la caméra frontale est également bon, avec le nouvel objectif qui «…offre une excellente mise au point sur la plupart des distances, avec une profondeur de champ étendue qui garantit d’excellents résultats pour les portraits et les arrière-plans » :

« L’ajout d’un objectif plus large sur l’iPhone 11 est un grand avantage, qui vous aide à insérer plus d’espace dans le cadre et à obtenir de meilleures compositions dans un large éventail de situations. Il existe également d’autres atouts, notamment une cote de mise au point plus élevée, avec des visages et des arrière-plans offrant de bons détails à différentes distances et des prises de vue bokeh efficaces lorsque vous souhaitez rendre l’arrière-plan flou. »

DXOMark revient également sur le traitement Smart HDR d’Apple. Celui-ci assure un excellent contrôle de la luminosité. Cependant, dans certaines scènes plus complexes, il y a des problèmes avec la gestion HDR. Comparé à l’iPhone XS, l’iPhone 11 offre également des améliorations de couleurs et de mise au point.

Quant aux vidéos avec la caméra frontale, elles font sont également un pas en avant par rapport au modèle précédent, notamment en ce qui concerne l’exposition.

Cependant, ces améliorations ne permettent à la caméra avant des iPhone 11/Pro/Max de remporter la palme. En effet, ils se positionnent derrière de nombreux smartphones concurrents. DXOMark parle de problèmes de balance des blancs, avec du bruit visible dans certaines circonstances, des visages flous sur de longues distances et une distorsion des visages vers les bords du cadre. Beaucoup de ces problèmes sont visibles en particulier dans les environnements à faible luminosité. Cela s’applique aussi bien aux photos qu’aux vidéos.

L’iPhone 11 se classe ainsi à la 10ème place au classement DXOMark des caméras selfie, avec un score de 91. L’iPhone XS Max est en 15ème place avec un score de 82 :

Huawei nova 6 5G – 100

Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 99

ASUS ZenFone 6 – 98

Samsung Galaxy S10 5G – 97

Samsung Galaxy S10 + – 96

Huawei Mate 30 Pro – 93

Google Pixel 3 – 92

Google Pixel 4 – 92

Samsung Galaxy Note 9 – 92

iPhone 11 Pro Max – 91

Sur la base de ce test, la caméra avant des iPhone 11 reste derrière de nombreux smartphones Android. Bien sûr, ce test est purement subjectif comme tous les tests effectués sur les appareils photo des smartphones.