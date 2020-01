L’appareil photo de l’iPhone 11 n’avait pas encore été testé par DxOMark, c’est maintenant chose faite : « il est vraiment excellent ! »

L’iPhone 11 n’avait pas encore été soumis aux tests rigoureux que DxOMark réserve toujours aux smartphones les plus intéressants. Le score obtenu lors des tests DxOMark est de 109. Cela place l’iPhone 11 à la dix-septième place du classement du célèbre magazine, derrière le Xiaomi Mi 9 et le Huawei Mate 20 Pro.

Photographie

L’iPhone 11 confirme les excellentes performances photographiques du frère aîné malgré l’absence du troisième module photo au dos. Ce classement est dû au mauvais résultat de l’appareil dans les clichés pris avec le zoom qui, dans ce cas, n’est que numérique. Même les prises de vue avec effet bokeh sont meilleures sur la gamme Pro pour la même raison. Le score atteint par la partie photographique est de 112, soit 12 points de moins que l’iPhone 11 Pro et Pro Max.

Vidéo

Si pour les photos l’iPhone 11 Pro et Pro Max sont meilleurs que le petit frère, pour les vidéos le discours change. DxOMark a détecté très peu de différences entre les deux gamme d’iPhone enregistrant le score 101 pour l’iPhone 11, seulement un point de moins que les modèles les plus chers. L’iPhone 11 s’avère être un très bon smartphone pour enregistrer des vidéos en mouvement grâce à l’excellente stabilisation, au profil de couleur et à la mise au point automatique. La présence du mode HDR place également la barre de qualité encore plus haut. L’appareil enregistre une certaine incertitude dans des conditions de faible luminosité selon ce qui a été déclaré par DxOMark.

Conclusion

Le choix de l’entreprise de ne pas monter le téléobjectif sur l’iPhone 11 a certainement eu un impact important sur le résultat de ce test. En résumé, la gamme Pro est confirmée pour être destinée à un public très exigeant. L’iPhone 11 est plutôt le bon appareil pour tous ceux qui veulent acheter un iPhone, mais ne sont pas prêts à dépenser plus.