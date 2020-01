Apple diffuse un nouveau teaser qui anticipe le prochain documentaire intitulé “Beastie Boys Story” prévu sur Apple TV+ le 24 avril.

Le doc en question est un mélange entre du théâtre en direct et un contenu pré-filmé avec Mike Diamond et Adam Horovitz. Ces derniers partagent l’histoire de leur tristement célèbre groupe et de toutes leurs chansons.

Here’s a little story they’re about to tell… Coming April 24 to Apple TV+, Mike Diamond and Adam Horovitz share the story of their band and 40 years of friendship in a live documentary directed by their former grandfather, Spike Jonze. #BeastieBoysStory https://t.co/NjtdptHGbI pic.twitter.com/En0KoOzryE — Apple TV (@AppleTV) January 27, 2020

« Voici une petite histoire qu’ils sont sur le point de raconter… À venir le 24 avril sur Apple TV +, Mike Diamond et Adam Horovitz partagent l’histoire de leur groupe et 40 ans d’amitié dans un documentaire en direct réalisé par un ami et collaborateur Spike Jonze. »

Avec ce nouveau doc “Beastie Boys Story”, Apple TV+ continue d’étoffer sa bibliothèque. De récentes estimations indiquent que le service de streaming de Cupertino compte déjà plus de 33 millions d’utilisateurs. Et plus il y aura de contenus exclusifs, plus le nombre d’abonnés devrait croître. Rappelons que le service ne coûte que 4,99€/mois, et est gratuit pendant 1 an pour ceux qui ont acheté un appareil récent d’Apple.