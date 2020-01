Les travaux de The Apple Archive auront été de courte durée. Le site regroupait la collection de documents, vidéos et photos sur tous les produits Apple présentée de 1977 à aujourd’hui.

Après 10 jours de vie, cet hommage officieux a été privé de toutes les vidéos collectées par Sam Henri Gold, un passionné d’Apple. Il avait mis des mois à rassembler de nombreuses trouvailles historiques. Beaucoup sont d’ailleurs difficiles à trouver en ligne. Parmi elles, il y avait aussi une vidéo inédite d’AirPower.

The Apple Archive perd donc tout son contenu le plus intéressant. Il n’est pas exclu que les documents et photos encore présents sur le portail puissent bientôt disparaître. La demande de suppression est venue directement d’Apple, comme en témoignent les nombreux emails envoyés par Vimeo à Sam Henri Gold :

L’auteur de The Apple Archive avait en effet téléchargé toutes les vidéos historiques des produits Apple sur Vimeo, mais c’est Apple qui avait demandé à la plateforme de supprimer les vidéos pour “violation du droit d’auteur”. L’email de Sam Henri Gold était composé de messages de Vimeo, tous liés aux demandes d’Apple.

Une vraie honte, car ce portail était un extraordinaire hommage à l’histoire d’Apple, où pratiquement tout pouvait être trouvé. Et les vidéos étaient certainement la partie la plus intéressante du projet.