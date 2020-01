Sam Henri Gold a achevé la création de son hommage officieux à Apple, The Apple Archive.

The Apple Archive est une collection de produits Apple, et pas seulement, à partir de 1977. Chaque année, il contient des collections d’anciennes publicités, vidéos, communiqués de presse et images, qui couvrent 44 ans d’histoire d’Apple.

S’adressant à 9to5Mac, Sam Henri Gold a déclaré :

The world’s largest Apple Archive is now live…again. I’m very proud of it, please enjoy/share. https://t.co/2TuYpNtCqm

— Sam Henri Gold (@samhenrigold) January 15, 2020