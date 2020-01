Le studio de design allemand DBHK a créé un nouveau concept dédié à l’un des modèles des iPhone que nous verrons à l’automne : l’iPhone 12 Pro Max.

Première chose, ce smartphone ne dispose pas de l’encoche sur la partie supérieure de l’écran. La caméra frontale FaceTime 4K avec OIS est logée dans une petite découpe dans l’écran, à la manière des derniers smartphones Samsung. Les autres fonctionnalités incluent la puce A14 Bionic, le connecteur USB-C, le capteur de profondeur laser AF et IR au dos, iBeam pour le partage de fichiers et bien plus encore. On note également que le bord est encore plus mince tout autour de l’écran.

Dans l’emballage, on trouve un chargeur de 45W capable de recharger l’appareil jusqu’à 80% en seulement 25 minutes. L’iPhone 12 Pro Max imaginé dans ce concept prend également en charge la charge sans fil rapide et n’a pas de vis Torx visible, car l’écran est collé sur le cadre.

Bien sûr, il n’est encore question que d’un concept, mais il y a peut-être du vrai. D’ailleurs, nombreux sont ceux à espérer voir l’encoche disparaître. Certaines rumeurs vont dans ce sens, tandis que d’autres évoquent toujours sa présence en 2020. Possible qu’il faille attendre 2021 pour ça. Le design est également incertain. Plusieurs analyses estiment qu’il ne devrait pas vraiment changer avant l’année prochaine. Nous verrons si cela se confirme à l’automne prochain lors de la conférence annuelle d’Apple.