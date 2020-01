Hier, Tim Cook a tweeté, en l’honneur du nouvel an chinois, qu’Apple fera une don pour soutenir les personnes atteintes de coronavirus en Chine.

Le nouveau coronavirus 2019, brièvement appelé “2019-nCoV”, est une maladie respiratoire qui n’est pas sans rappeler le SRAS. Les symptômes sont généralement de type grippal, avec fièvre, toux et essoufflement. Comme de nombreuses maladies, le 2019-nCoV se propagerait d’une personne à l’autre par contact avec la salive et les muqueuses.

Selon le CDC, 2019-nCoV a été détecté pour la première fois le 8 décembre 2019 dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine. La maladie se développe rapidement dans d’autres régions. En Chine, il y a déjà eu 1300 cas confirmés de 2019-nCoV et malheureusement 80 décès. Deux cas ont également été découverts aux États-Unis et en France (Bordeaux).

As people in China and around the world celebrate the Lunar New Year, we send our love and support to the many impacted by the Coronavirus. Apple will be donating to groups on the ground helping support all of those affected.

— Tim Cook (@tim_cook) January 25, 2020