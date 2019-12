Apple a activé une nouvelle campagne de dons pour aider l’Australie à lutter contre les incendies qui dévastent tout le pays ces derniers jours.

Comme annoncé par Tim Cook sur Twitter, Apple est proche des personnes vivant en Australie et a lancé une campagne de dons pour les sauveteurs.

Our hearts are with those impacted by the Australian bushfires and with the courageous volunteer force fighting the unprecedented blazes across the country—please stay safe. Apple will be donating to support relief efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) December 26, 2019