Aujourd’hui, Rakuten propose jusqu’à 20% remboursés sur tous les produits d’occasion et reconditionnés à neuf. Vous trouverez des iPad Pro 2018, iPhone X/XS/Max et plus encore.

Pour en profiter, il suffit de devenir membre du Club-Rakuten, inscription rapide et gratuite. Vous recevrez dès votre première commande un bon d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur Rakuten.

Cette offre est valable jusque ce soir minuit, profitez-en maintenant !

Offres du moment

› MacBook Air 13.3″ Core i7 1.7 GHz 8 Go RAM 128 Go SSD : 594,27 € + 148,56 € remboursés en superpoints

› AirPods Pro avec boîtier de charge sans fil : 249 € au lieu de 279 € + 49,80 € remboursés en superpoints – Ils vous reviennent à seulement 199,20 €.

› AirPods 2 avec boîtier de charge : 128,90 € au lieu de 179 € + 25,78 € remboursés en superpoints – Ils vous reviennent à seulement 103,12 €.

› AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil : 129,99 € au lieu de 229 € + 26 € remboursés en superpoints – Ils vous reviennent à seulement 103,99 €.

› Beats Powerbeats Pro – Véritables écouteurs sans fil avec micro : 155,87 € au lieu de 259 € + 38,96 € remboursés en superpoints

› iPad Pro 11″ 2018 Wi-Fi 64 Go Gris : 699,89 € au lieu de 899 € + 139,98 € remboursés en superpoints – Il vous revient à seulement 559,91 €.

› iPad Pro 11″ 2018 Wi-Fi 64 Go Argent : 705,86 € au lieu de 899 € + 141,17 € remboursés en superpoints

› iPhone 8 (tous coloris) : dès 249,90 € + minimum 49,98 € remboursés en superpoints

› iPhone 7 128 Go Rouge mat : 250 € + 50 € remboursés en superpoints

iPhone X Neuf et reconditionnés à neuf

› iPhone X 64 Go Gris sidéral : 449 € + 89,80 € remboursés en superpoints – il vous revient à seulement 359,20 €.

› Toutes les offres d’iPhone X reconditionnés

› Toutes les offres iPhone X

iPhone XR

› iPhone XR 64 Go Double SIM : 499 € + 99,80 € remboursés en superpoints

› Toutes les offres iPhone XR

iPhone XS

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Or : 666 € + 33,30 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Gris sidéral : 540 € + 108 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Argent : 559 € + 111,80 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Or : 709,99 € + 142 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Gris : 700 € + 140 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Argent : 699,99 € + 140 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Or : 659 € + 131,80 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Argent : 891,90 € + 178,38 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Gris sidéral : 799,99 € + 160 € remboursés superpoints

› Toutes les offres iPhone XS

iPhone XS Max

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Or : 679 € + 135,80 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Argent : 669,99 € + 134 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Gris sidéral : 560 € + 112 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Or : 759,99 € + 152 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Argent : 727,50 € + 145,50 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Gris sidéral : 689,90 € + 137,98 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Argent : 800 € + 160 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Or : 750 € + 150 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Gris sidéral : 839,90 € + 167,98 € remboursés en superpoints

› Toutes les offres iPhone XS Max