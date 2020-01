Apple est sur le point de conclure un accord pour la création d’une nouvelle série pour Apple TV+ basée sur l’anthologie “Extrapolations” de Scott Z. Burns qui a pour thème le changement climatique.

La nouvelle série sera produite par Media Res, déjà connue pour avoir produit “The Morning Show”. Media Res a également collaboré avec Apple TV+ sur “Pachinko” et un film dramatique sur la CIA avec Brie Larson.

Burns est un écrivain, réalisateur et producteur connu pour “An Inconvenient Truth” et “The Report” et sera le producteur exécutif de “Extrapolations”. La série racontera « des histoires intimes sur la façon dont les changements à venir sur notre planète affecteront l’amour, la foi, le travail et la famille au niveau personnel et humain ». Les histoires seront entrelacées au cours de la saison et suivront la « bataille mondiale pour notre survie mutuelle à travers le 21e siècle ».

« La plupart des récits sur le changement climatique se sont concentrés sur la science et ont amené les gens à l’accepter. Notre objectif avec Extrapolations est d’aller au-delà de la science et d’utiliser le théâtre, la comédie, le mystère et tout autre genre pour nous faire comprendre comment chaque aspect de notre monde va changer dans les années à venir. »