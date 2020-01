Oprah Winfrey a révélé plus de détails sur sa décision de ne pas sortir un documentaire de premier plan sur Apple TV+. La raison est liée à l’inconduite sexuelle présumée de Russell Simmons.

La semaine dernière, Winfrey a publié une brève déclaration expliquant pourquoi elle ne serait plus répertoriée en tant que producteur exécutif sur On The Record, retirant effectivement le projet d’Apple TV+. Ce documentaire raconte l’histoire d’un directeur musical, Drew Dixon, et les accusations de viol qu’elle a portées contre Simmons, cofondatrice de Def Jam Recordings.

Oprah Winfrey a déclaré à CBS :

« Je suis allé voir les cinéastes et je leur ai dit : “Houston, je pense que nous avons un problème” parce que de nouvelles informations avaient été fournies lorsque le documentaire a été annoncé, et j’ai dit qu’il aurait peut-être été préférable de ne pas être présent à Sundance. Si nous ne pouvons pas sortir de Sundance, je vais devoir retirer mon nom du documentaire. »

Ce documentaire devrait être présenté en avant-première au Sundance Film Festival ce week-end, mais Winfrey a poursuivi en disant qu’elle ne voulait que le faire de la bonne façon. Elle pense qu’il y a des incohérences dans les histoires qui ont été racontées. Winfrey voulait également élargir la portée de On The Record en apportant des histoires d’autres femmes qui accusaient Simmons d’inconduite sexuelle.

Mais quand elle n’a pas trouvé d’accord avec Kirby Dick et Amy Ziering, les cinéastes responsables de ce documentaire, Winfrey a décidé de se retirer du projet.

Elle poursuit en prétendant soutenir les femmes qui ont porté ces accusations, mais elle aurait aimé enquêter davantage avant de publier le documentaire. Et elle termine en soulignant qu’elle n’a pas quitté le projet parce que Russell l’a forcée à le faire.

« Ce n’est pas une victoire pour Russell et je dis sans équivoque que je n’ai pas pris ma retraite à cause de Russell. Ce n’est pas une victoire pour lui. »

Bien que On The Record apparaisse toujours au Sundance Film Festival, il n’arrivera pas sur Apple TV+, comme prévu initialement.