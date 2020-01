Le PDG d’Apple, Tim Cook, a personnellement investi dans la douche écologique Nebia après l’avoir découverte dans une salle de sport à Cupertino.

Bloomberg a révélé comment Tim Cook a décidé d’investir dans la douche écologique Nebia de Moen après en avoir utilisé une dans sa salle de sport de confiance. En fait, Cook a testé un prototype de la douche Nebia dans son gymnase de Palo Alto, en Californie.

Philip Winter, créateur de cette douche, avait en effet déménagé en 2014 à San Francisco pour convaincre les salles de sport locales et effectuer un test pilote sur ces Nebia, demandant également des retours aux clients. La pomme de douche Nebia utilise 45% moins d’eau que tout autre modèle, mais parvient à garantir la même expérience qu’une douche normale. Nebia est en aluminium et offre un design très sophistiqué et moderne.

Pendant la phase de test de ces premiers mois, Winter avait l’habitude d’attendre que les clients à l’extérieur des vestiaires fassent des commentaires sur la douche. C’est ainsi qu’il a rencontré Tim Cook dans un gymnase de Palo Alto. Le PDG d’Apple a été immédiatement fasciné par le potentiel de Nebia, notamment en ce qui concerne l’impact environnemental et la possibilité d’utiliser beaucoup moins d’eau grâce à l’atomisation.

Grâce à cette rencontre et au potentiel de Nebia, Tim Cook a donc décidé d’investir significativement dans la startup, à la fois avec un premier financement en 2014 et à plusieurs reprises ensuite. Il s’agit donc d’un investissement personnel, qui n’a rien à voir avec Apple.

Malgré la non-participation d’Apple, c’est Winter lui-même qui nous dit que Tim Cook envoie généralement “des courriels très longs, bien faits et détaillés sur Nebia”, avec des conseils sur les fournisseurs possibles et incitant l’entreprise à se concentrer sur l’expérience utilisateur, le design et la durabilité. Cook a également conseillé de collaborer avec des investisseurs qui croient en leur produit, et pas seulement avec ceux qui veulent gagner de l’argent.

Nebia vient de lancer une nouvelle version de sa pomme de douche sur Kickstarter, qui offre apparemment deux fois la couverture d’une douche standard, consommant moitié moins d’eau. Il est également beaucoup moins cher que l’original, car il coûte 199 $ contre 499 $ pour le modèle précédent.