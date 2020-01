La bataille juridique entre Apple et l’ancien chef des processeurs internes pour iPhone et iPad se poursuit. Ces dernières heures, le juge a présenté des demandes de mise en demeure des deux côtés.

Apple a poursuivi Gerard Williams pour rupture de contrat après que l’ingénieur ait quitté l’entreprise pour fonder son entreprise de transformation : « Cette affaire conduit au pire scénario pour une entreprise innovante comme Apple : un directeur senior de confiance avec des années d’expérience et des années d’accès aux informations les plus précieuses d’Apple, il démarre secrètement une entreprise concurrente en exploitant la technologie sur laquelle il travaillait et avec les mêmes équipes avec lesquelles il travaillait, alors qu’il était encore employé par Apple. »

L’affaire est encore plus importante à cause du fait que Williams a dirigé l’équipe de développement de tous les processeurs de la série A, de la puce A7 de l’iPhone 5s en 2013 à la puce A12X utilisée dans la gamme actuelle d’iPad Pro.

Dans des demandes préalables au procès, Williams a déclaré qu’Apple tentait d’imposer une clause anticoncurrentielle qui aurait été illégale en vertu de la loi californienne. Le juge Mark Pierce a jusqu’à présent rejeté cette demande, déclarant que la loi ne permet pas à un employé de « planifier et de se préparer à créer un concurrent avant la résiliation du contrat, si l’employé le fait pendant les heures de bureau et avec les ressources de cet employeur ».

Deuxièmement, Williams a déclaré qu’Apple n’avait pas le droit de surveiller ses messages texte, qui auraient été envoyés depuis un téléphone d’entreprise. Encore une fois, le juge a rejeté la demande et autorisera Apple à présenter ces messages comme preuves devant le tribunal : « Il n’y a aucune preuve dans la plainte indiquant que les SMS ont été obtenus à la suite d’écoute ou d’enregistrement d’une communication confidentielle. »

Cependant, le juge n’a accepté aucune demande d’Apple. L’entreprise a demandé des dommages-intérêts punitifs, en plus des dommages-intérêts pour les dommages réels causés à l’entreprise. Pour Apple, des dommages-intérêts punitifs auraient servi d’avertissement aux autres. Cependant, le juge a décidé que les dommages-intérêts punitifs n’auraient été que s’il avait été démontré que Williams avait intentionnellement décidé de nuire à Apple, mais sur ce point, la société n’a présenté aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Le procès se poursuivra dans les prochaines semaines.

NUVIA Inc. a été fondée par Gerard Williams III, Manu Gulati et John Bruno au début de 2019 et développe actuellement un processeur dont le nom de code est Phoenix. L’entreprise, qui compte huit autres anciens employés d’Apple, a levé 53 millions de dollars auprès de Dell Technologies Capital et d’autres investisseurs de la Silicon Valley, dans le but de passer de ses 60 employés actuels à 100 d’ici la fin de l’année. Les fondateurs de Nuvia travaillent depuis plusieurs années chez Apple, précisément sur le développement des processeurs internes de l’entreprise.