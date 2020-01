Apple a annoncé que Meryl Streep sera l’un des narrateurs du court métrage d’animation “Here We Are : Notes for Living on Planet Earth” conçu pour le prochain “Jour de la Terre”.

“Here We Are : Notes for Living on Planet Earth” sera diffusé le 17 avril exclusivement sur Apple TV+. La lauréate d’un Oscar Meryl Streep sera rejointe par le lauréat des Emmy Awards Chris O’Dowd (connu pour “Girls”, “State of the Union”) et une nomination aux BAFTA, Jacob Tremblay (Room, Wonder), candidat au SAG Award et lauréate du Critics Choice Award, et Ruth Negga (Loving, Ad Astra), nominée aux Oscars.

À l’occasion du “Jour de la Terre”, ce film d’animation suit l’histoire d’un garçon de 7 ans (interprété par Tremblay) qui, lors du Jour de la Terre, apprend les merveilles de la planète par ses parents (interprété par O’Dowd et Negga) et d’une mystérieuse exposition au ‘Museum of Everything’. Le court-métrage sera narré par Meryl Streep.

Créé par le Studio AKA, le film de 36 minutes a été écrit par Philip Hunt (Ah Pook is Here, ‘Lost and Found’) et Luke Matheny (“God of Love”, “God of Love”, “Gortimer Gibbon’s”, “Ghostwriter”), lauréat d’un Oscar. Le court-métrage est réalisé par Hunt et les producteurs exécutifs sont Sue Goffe et le célèbre auteur Oliver Jeffers (Here We Are, Lost and Found, The Day the Crayons Quit). Alex Somers est l’auteur de la musique.

“Here We Are: Notes for Living on Planet Earth” est basé sur le best-seller de l’artiste, illustrateur et écrivain Jeffers, qui a été le premier au classement du New York Times et nommé meilleur livre de l’année en 2017 par le magazine TIME.