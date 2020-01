Aujourd’hui est un grand jour pour Little America qui fait enfin officiellement ses débuts sur Apple TV+.

Comme prévu, la nouvelle série commence aujourd’hui pour raconter les vraies histoires rapportées dans les pages d’Epic Magazine. Chaque élément narré aura à sa base la vie particulière qui caractérise encore aujourd’hui l’existence et la vie tranquille d’un citoyen immigré aux États-Unis. Tout sera ensuite assaisonné avec une bonne dose de romance, de rire et une aspiration finale juste et appropriée vers une vie meilleure.

Voilà donc un tout nouveau projet et, surtout différent de ce que nous avons vu jusqu’à présent sur Apple TV+.

Little America est composé de huit épisodes d’une durée d’environ une demi-heure chacun. De plus, une seconde saison est déjà dans les tuyaux, laquelle est attendue pour le second semestre 2020.