Microsoft a publié la version 44.11.11 de son navigateur Web Edge, qui est désormais basée sur certaines fonctionnalités de Chromium, tout comme pour la version de bureau.

Microsoft Edge propose plusieurs outils pour protéger la confidentialité en ligne. Il y a des fonctionnalités telles que la prévention de la traçabilité, le mode AdBlock et InPrivate. Vous pouvez également organiser le navigateur de manière plus nette pour rechercher, afficher et gérer plus facilement du contenu.

Caractéristiques du nouveau Microsoft Edge :

Les favoris, mots de passe et autres données enregistrées sont synchronisés en toute sécurité sur tous vos appareils.

La prévention de la traçabilité bloque les outils de suivi des sites auxquels vous n’accédez pas directement. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Par conséquent, vous n’aurez rien à faire pour profiter d’une expérience de navigation améliorée.

Lorsque vous utilisez des cartes InPrivate, vos données de navigation, telles que les cookies, l’historique, les informations de remplissage automatique ou les fichiers temporaires, ne sont pas enregistrées sur votre appareil après la fermeture des cartes.

AdBlock Plus vous permet de bloquer les publicités indésirables.

L’application a également été renouvelée au niveau de l’interface et peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store.