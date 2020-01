Apple annonce que le film The Banker, avec Samuel L. Jackson, entre autres, sortira en salles et sur Apple TV+ en mars prochain.

Le film devait à l’origine être présenté en avant-première au AFI Fest, avant une sortie en salles en décembre. Cependant, quelques jours après la présentation officielle, Apple a décidé de bloquer sa distribution en raison de certaines allégations d’abus sexuels. La première prévue pour le 6 décembre a été annulée précisément suite à certaines accusations de comportement sexuel inapproprié par le coproducteur et consultant Bernard Garrett Jr., fils du protagoniste de l’histoire racontée dans le film. Les accusations ont été portées par Cynthia Garrett, la demi-sœur de Garrett Jr. Apple a décidé de geler le film bien que Bernard Garrett Jr. n’ait jamais été présenté dans le film, n’ayant participé qu’en tant que consultant et coproducteur.

Voici la déclaration d’Apple :

« Nous avons créé Apple TV+ comme un lieu pour des histoires comme The Banker, un film inspiré des actions courageuses de Bernard Garrett Sr. et Joe Morris, deux hommes d’affaires afro-américains qui ont provoqué des changements sociaux positifs.

Nous voulions prendre le temps de comprendre la situation et, après avoir examiné les informations à notre disposition, y compris la documentation et la recherche des cinéastes, nous avons décidé de mettre ce film si important et instructif à la disposition des téléspectateurs. »

The Banker est un film qui raconte la véritable histoire de Bernard Garrett (Anthony Mackie) et Joe Morris (Samuel L. Jackson), deux entrepreneurs afro-américains qui tentent de lutter contre les préjugés raciaux dans les années 60 difficiles.

Le film sortira en salles le 6 mars, puis arrivera ensuite sur Apple TV+ le 20 mars.