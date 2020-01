Apple a sorti une nouvelle featurette de la série Apple TV+ Truth be Told avec Octavia Spencer et Aaron Paul.

La courte vidéo intitulée “Stuck in a Cave” jette un regard sur le développement du personnage de Warren Cave, joué par Paul. Voici la description de la vidéo :

« Les acteurs et l’équipe de Truth Be Told parlent du développement du personnage de Warren en tant que personne élevée en prison. Lorsque de nouvelles preuves obligent la podcaster Poppy Parnell (Octavia Spencer) à rouvrir l’affaire d’homicide qui l’a rendue célèbre à l’échelle nationale, elle se retrouve face à face avec Warren Cave (Aaron Paul), l’homme qu’elle a peut-être aidé par erreur à mettre derrière les barreaux. Son enquête explore les problèmes urgents de confidentialité, de médias et de race. »

Truth be Told est maintenant disponible dans son intégralité sur Apple TV+.