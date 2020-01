Cellebrite, la société bien connue spécialisée dans le déverrouillage des iPhone, a réalisé une importante acquisition qui lui permettra également de déverrouiller des Mac et PC Windows.

L’annonce a été faite par la société israélienne qui a annoncé l’acquisition de BlackBag, une entreprise concurrente spécialisée précisément dans le déverrouillage de Mac et PC Windows, pour un montant de 33 millions de dollars. Grâce à cette opération, l’entreprise peut ainsi élargir considérablement la gamme de produits et services pouvant être fournis aux clients.

Cellebrite est devenu le protagoniste du célèbre déverrouillage de l’iPhone utilisé par le tueur de San Bernardino. Cette opération a eu un écho médiatique notable étant donné la position inflexible d’Apple, qui a toujours nié toute sorte de collaboration pour le déverrouillage de cet appareil. Ce sujet est devenu vraiment d’actualité ces dernières heures, suite au refus d’Apple de collaborer au déverrouillage des deux iPhone utilisés par le tueur de la Pensacola Naval Air Station, une question qui a également amené le président américain Donald Trump sur le terrain.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020