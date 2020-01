Apple TV+ a obtenu son premier prix : Billy Crudup de The Morning Show a remporté le Critics Choice Award du meilleur second rôle dans une série dramatique.

Au Critics Choice, Apple TV+ n’a obtenu qu’une seule nomination, mais elle s’est transformée en victoire. Billy Crudup a battu une concurrence féroce, impliquant Asante Blackk (This Is Us), Asia Kate Dillon (Billions), Peter Dinklage (Game of Thrones) et Tim Blake Nelson (Watchmen). Le prix simultané de la meilleure actrice dans un second rôle a été décerné à Jean Smart pour son rôle dans Watchmen.

The Morning Show a été largement apprécié par la critique et le public, à tel point qu’elle a également obtenu trois nominations aux Golden Globes, dont celle de la meilleure série dramatique.

Le prix Critics Choice représente la première grande victoire officielle d’Apple TV+, décernée quelques mois après le lancement du service.

La deuxième saison de The Morning Show est actuellement en tournage et devrait débuter plus tard cette année.