Comme les années précédentes, Apple célèbre le nouvel an chinois avec une série spéciale “Shot on iPhone” d’une durée de 8 minutes et intitulé “Daughter”.

“Daughter” est joué par la célèbre actrice chinoise Zhou Xun et a été réalisé par Theodore Melfi. Cette vidéo montre trois générations de femmes chinoises qui se réunissent pour le nouvel an chinois.

En plus de la vidéo principale, Apple a également partagé une vidéo dans les coulisses qui montre comment Melfi a utilisé l’iPhone 11 Pro pour “donner vie à l’histoire touchante du court-métrage “Daughter”.