Bethesda a mis à jour les versions iOS de DOOM et DOOM II avec quelques nouveautés notables qui devraient satisfaire les fans de ces classiques FPS.

Les deux jeux offrent désormais une augmentation de la fréquence d’images de 35 images par seconde à 60 images par seconde pour un gameplay plus fluide. Un nouveau format a également été ajouté pour allonger l’affichage verticalement afin de s’adapter au format d’origine 4:3 des deux titres.

Vous trouverez aussi un support pour que les sauvegardes soient plus rapides. De plus, une nouvelle option arrive pour sélectionner à tout moment n’importe quel épisode, carte et difficulté.

Une autre nouvelle fonctionnalité importante est la prise en charge des extensions pour DOOM et DOOM II. Elles sont proposées en téléchargement gratuit à partir du menu principal. Bethesda dit être ouvert à des suggestions sur les épisodes réalisés par la communauté de fans à inclure à l’avenir.

À l’heure actuelle, les joueurs peuvent charger SIGIL de John Romero ainsi que TNT Evilution et The Plutonia Experiment, ces deux derniers formant la version finale de DOOM de 1996. DOOM II propose également No Rest for the Living, qui est à l’origine d’un pack de cartes disponible sur Xbox Live.

Les joueurs auront besoin d’un compte Bethesda.net pour accéder aux extensions, mais la bonne nouvelle est que Bethesda a supprimé l’exigence d’accès en ligne qui a suscité tant de controverses lorsque les jeux ont été lancés sur l’App Store.

Les deux titres sont déjà disponibles sur l’App Store au prix de 5,49 € chacun et sont compatibles avec tous les iPhone, iPad et iPod Touch sous iOS 11 et versions ultérieures.

› DOOM – 5,49 €

› DOOM II – 5,49 €