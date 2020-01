Au printemps, le nouvel Apple Store ouvrira ses portes dans le centre de Rome, comme l’a confirmé la société dans un communiqué. L’Apple Store de l’est de Rome fermera ses portes.

L’Apple Store Via del Corso, l’un des plus grands magasins d’Italie, ouvrira ses portes à l’intérieur du Palazzo Marignoli à l’intersection avec la Via del Parlamento, en plein cœur de Rome. Après des années d’attente, la boutique prendra place au centre de la capitale.

Deirdre O’Brien, vice-président senior d’Apple pour le commerce de détail, a déclaré :

« Nos magasins sont fiers de servir les clients de Rome depuis 13 ans et nous sommes ravis que notre vision à long terme pour Rome se concrétise dans la Via del Corso ce printemps. Avec cet important nouveau magasin, nous déplacerons nos équipes et nos activités de l’est de Rome vers le centre de Rome, où nous augmenterons considérablement notre capacité de service et proposerons des sessions gratuites et de classe mondiale Today at Apple. »

Plus précisément, l’Apple Store sera situé au numéro 184 dans la Via del Corso, à côté du bâtiment de l’ancien Rinascente. Comme l’a confirmé Apple, ce sera l’un des « magasins phares » les plus importants au monde pour l’entreprise, où d’importantes sessions Today at Apple seront également organisées. Étant le centre du patrimoine Unesco de Rome, Apple a travaillé en collaboration avec la municipalité et la surintendance pour achever les travaux du magasin, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.

Pour ce magasin, Apple créera 120 nouveaux emplois. L’Apple Store à l’est de Rome sera fermé et tout le personnel sera déplacé entre le nouveau magasin via del Corso et d’autres magasins Apple en Italie.

La date d’ouverture n’a pas encore été annoncée, mais nous savons que la nouvelle Apple Via del Corso sera ouverte au printemps, peut-être juste après la WWDC début juin.