Les revenus des services Apple ont augmenté de 16% sur un an en 2019, selon les dernières données de Loup Ventures.

Les services Apple continuent de croître en termes d’utilisateurs et de revenus, bien que les ventes d’iPhone aient baissé. Cela signifie que l’entreprise fait le nécessaire pour augmenter ses revenus indépendamment des ventes matérielles. De plus, Apple a elle-même célébré hier le succès d’une année pleine de nouveautés pour tous ses services.

Selon le rapport de Loup Ventures, les revenus de cette catégorie ont augmenté de 16% sur une base annuelle en 2019. Compte tenu de la baisse des ventes d’iPhone, les données montrent que le succès des services est indépendant du matériel.

Le succès des services réjouit également les investisseurs, qui ne voient finalement en Apple une société plus déconnectée du succès de l’iPhone que pour augmenter les revenus.

Les analystes de Loup Ventures Gene Munster et Will Thompson ont déclaré : « Nous pensons que ces résultats, compte tenu du contexte du marché de l’iPhone en 2018 et 2019, sont une preuve supplémentaire que la croissance des services n’est pas directement liée à l’iPhone ».

Loup Ventures estime que l’App Store représentait 39% des revenus des Services en 2019. Cela signifie que la majorité provenait d’autres Services, comme Apple Music, iCloud et autres. Indépendamment des ventes d’iPhone, avoir une base de 1,5 milliard d’utilisateurs n’est pas une mince affaire …

« Nous pensons que la croissance des services a dépassé la croissance de l’iPhone de 28% en moyenne au cours des trois dernières années, confirmant que la croissance des services profite aux utilisateurs existants qui augmentent leurs dépenses au sein de l’écosystème Apple », concluent Munster et Thompson.