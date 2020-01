Apple a eu une année vraiment importante en ce qui concerne ses services : Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ et Apple Card. La firme de Cupertino a également partagé quelques chiffres pour l’occasion.

« 2019 a été de loin l’année la plus importante du point de vue des services dans l’histoire d’Apple. Nous avons introduit de nouvelles expériences passionnantes pour nos clients, en continuant à établir de nouvelles normes en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs », a déclaré Eddy Cue, vice-président directeur d’Apple pour les logiciels et services Internet. « Nous avons entamé la nouvelle décennie avec beaucoup d’enthousiasme et de gratitude envers nos clients, qui à leur tour ont montré le même enthousiasme pour tous nos services, et nous continuons à améliorer le travail des meilleurs créateurs, conteurs, journalistes et développeurs du monde ».

Apple a également fourni quelques données confirmant le succès de ses services.

Depuis le lancement de l’App Store en 2008, les développeurs ont reçu plus de 155 milliards de dollars, dont un quart seulement au cours de la dernière année. En 2019, entre la veille de Noël et la Saint-Sylvestre, les clients ont dépensé 1,42 milliard de dollars sur l’App Store (un record), soit 16% de plus que l’année précédente. 386 millions de dollars ont été dépensés le jour de l’an, soit 20% de plus que l’année précédente et établit un nouveau record quotidien.

Apple Music continue de croître grâce à son offre de plus de 60 millions de chansons. L’affichage synchronisé des paroles des chansons est l’une des nouvelles fonctionnalités introduites en 2019 et a été utilisé par plus de 50% des utilisateurs d’iOS 13.

Apple TV+ entre dans l’histoire comme la première plate-forme de streaming à recevoir plusieurs nominations aux Golden Globe and Screen Actors Guild Awards au cours de sa première année de vie, ainsi que le premier et le seul service de streaming lancé simultanément dans plus de 100 pays et territoires. L’application Apple TV rassemble également toutes les différentes façons de regarder des programmes, des films et d’autres contenus dans une seule application. Les clients peuvent s’abonner à des services vidéo premium pour regarder leurs émissions préférées en ligne et hors ligne, sans publicité et à la demande.

Apple Arcade offre aux utilisateurs un accès illimité à l’ensemble du catalogue de plus de 100 nouveaux jeux exclusifs, tous pris en charge par les iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV. Des titres primés tels que « Sayonara Wild Hearts », « Assemble with Care » et « Mini Motorways » sont disponibles sur Apple Arcade. De nouveaux jeux et extensions seront ajoutés chaque mois en 2020.

Apple News compte désormais plus de 100 millions d’utilisateurs actifs chaque mois aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Un abonnement unique permet d’accéder à des centaines de magazines et de journaux, parmi les meilleurs journaux au monde. En 2020, Apple News, en collaboration avec ABC News, proposera les temps forts des élections présidentielles aux États-Unis.

Apple Podcasts propose actuellement plus de 800 000 programmes dans 155 pays, accessibles depuis encore plus d’appareils. Vous pouvez rechercher des sujets et des personnes spécifiques dans le contenu audio pour trouver de nouveaux programmes et épisodes.

Apple Card et Apple Pay ont vraiment changé la façon dont les gens achètent des biens et des services. Le mois dernier, les clients américains ont commencé à utiliser les versements mensuels de la carte Apple pour acheter de nouveaux iPhone et les payer en 24 mois à taux zéro. En 2019, il a été possible de payer un accès sans contact depuis l’iPhone et l’Apple Watch à plus de 150 sites, notamment des stades, des terrains de baseball, des théâtres et d’autres endroits dans le monde entier. Les clients ont pu payer les transports publics avec Apple Pay dans certaines grandes villes comme Shanghai, Pékin, Tokyo, Moscou, Londres et New York. Et en 2020, avec l’iPhone et l’Apple Watch, il sera possible de payer le transport dans encore plus de villes, dont Washington, D.C., Shenzhen, Guangzhou et Foshan, et aux États-Unis, les enseignants et les étudiants pourront accéder aux services d’un plus grand nombre d’universités.

iCloud, le service qui vous permet d’enregistrer des photos, des vidéos, des fichiers, des applications, des données et d’autres contenus en un seul endroit et en toute sécurité, et d’y accéder depuis tous les appareils, compte de plus en plus d’abonnés. Plus de 75% des utilisateurs d’iCloud profitent de l’authentification à deux facteurs, un niveau de sécurité supplémentaire qui empêche les tiers d’accéder aux données ou aux comptes clients.

En 2020, Apple continuera de travailler avec les développeurs et les créatifs pour offrir encore plus de contenu, d’innovation et d’options concernant les séries originales, les films, les podcasts, la musique, les actualités, les jeux, les applications, les méthodes de paiement et les « expériences exclusives de style Apple ».