Jane Horvath, directrice principale d’Apple pour la confidentialité mondiale, a confirmé que la société utilise certaines technologies pour sélectionner et retrouver de la pornographie enfantine dans les photos stockées sur iCloud.

Dans son discours au CES 2020 dédié à la vie privée, Horvath a également évoqué un aspect peu connu et qui permet à Apple de trouver certains types d’images sur iCloud. En pratique, l’entreprise scanne les photos téléchargées sur iCloud pour s’assurer qu’elles ne contiennent rien d’illégal.

Plus précisément, Horvath a mentionné la maltraitance des enfants, affirmant qu’Apple « utilise certaines technologies pour aider à sélectionner des images contenant des abus sexuels sur des enfants ».

Apple a mis à jour sa politique de confidentialité l’année dernière, mais il n’est pas clair quand elle a commencé à numériser les images pour s’assurer qu’il n’y a pas un tel contenu. Sur le site Web de l’entreprise, une section spéciale est dédiée à la protection des mineurs :

« Nous nous engageons à protéger les enfants dans tout notre écosystème et partout où nos produits sont utilisés. Nous continuons à soutenir l’innovation dans ce domaine. Nous avons développé des protections solides à tous les niveaux de notre plate-forme logicielle et tout au long de notre chaîne d’approvisionnement. Dans le cadre de cet effort, Apple utilise la technologie de correspondance d’images pour aider à trouver et signaler l’exploitation des mineurs. Tout comme les filtres anti-spam dans les e-mails, nos systèmes utilisent des signatures électroniques pour détecter l’exploitation présumée d’enfants. Nous validons chaque photo avec un avis individuel. Les comptes dont le contenu est lié à l’exploitation d’enfants enfreignent nos conditions d’utilisation et tous les comptes que nous trouvons avec ce contenu seront désactivés. »

Apple n’est pas la première entreprise à numériser des images de cette manière. De nombreuses entreprises utilisent un logiciel appelé PhotoDNA, une solution conçue spécifiquement pour aider à prévenir l’exploitation des enfants.