Jane Horvath, directrice principale d’Apple pour la confidentialité, a participé à une conférence organisée au CES 2020 entièrement dédié à la protection des données des utilisateurs.

Apple n’avait pas officiellement assisté au Consumer Electronics Show depuis 1992, même si certains représentants de l’entreprise étaient présents officieusement dans le passé pour parler à des partenaires potentiels. L’entreprise est retournée à Las Vegas avec sa dirigeante Jane Horvath pour assister à la table ronde “Chief Privacy Officer Roundtable”

La réunion était présidée par Rajeev Chand, directeur de recherche à Wing Venture Capital. Outre Horvath, les responsables de la confidentialité de Facebook et de Procter & Gamble ont également participé à la discussion :

L’intervention d’Horvath s’est concentrée sur les normes strictes de confidentialité adoptées par Apple et sur les étapes nécessaires pour protéger l’utilisateur. L’objectif ultime d’Apple est de « mettre les consommateurs aux commandes pour assurer le contrôle total de leurs données ». Pour l’entreprise, le respect de la vie privée est une priorité : « Pour chaque nouveau produit, même dans les premières phases de conception, nous avons un ingénieur et un avocat spécialisé dans la vie privée en charge de travailler avec l’équipe. Sans oublier que Tim Cook est directement impliqué et engagé dans la protection de la vie privée des clients ».

Pressé par le fait que le secteur technologique ne fait probablement pas assez pour protéger la vie privée des utilisateurs, Horvarth a expliqué que les choses changent constamment : « Je ne pense pas que nous puissions jamais dire que nous pouvons en faire assez. Nous devons toujours en faire plus. Les choses changent et changent constamment, nous ne pouvons pas dire qu’en ce moment nous avons atteint une panacée. »

Le responsable a également expliqué quelles seraient les pratiques d’Apple pour mieux protéger les consommateurs :

Confidentialité différentielle

Traitement local sur l’appareil

Identifiants aléatoires pour Siri et Maps

Horvath a également parlé de la façon dont Apple minimise les données, en donnant un exemple lié à Siri : lorsque vous demandez à Siri des prévisions météorologiques, Apple utilise uniquement vos données au niveau de la ville pour éviter de collecter des informations de localisation plus spécifiques. Mais si vous demandez à Siri de trouver des épiceries près de chez vous, Siri s’appuie sur les informations de latitude et de longitude pour vous assurer de fournir les meilleures recommandations à proximité :

Malgré le fait que Tim Cook ait publiquement critiqué Facebook pour ses faibles normes de confidentialité, Horvath a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de faire écho à ces déclarations. « Je ne veux pas choisir ce que mes concurrents doivent faire ».

Entre autres choses, la table ronde est arrivée quelques heures après la demande faite par le FBI à Apple pour le déverrouillage de deux iPhone appartenant à l’officier saoudien qui a tué trois personnes dans la base de l’armée de l’air de Pensacola en Floride. Le responsable a confirmé qu’Apple est toujours prête à aider les enquêteurs lorsque cela est possible, mais aussi qu’elle n’acceptera jamais d’installer une porte dérobée sur les appareils, car une telle solution mettrait en danger la sécurité de tous les iPhone : « Une fois verrouillée un appareil, il n’est pas possible d’accéder aux données stockées à l’intérieur sans entrer correctement un mot de passe. Alors qu’Apple peut, avec un mandat approprié, fouiller dans les données stockées à l’extérieur de l’appareil, telles que celles des sauvegardes iCloud, la société n’est pas en mesure d’entrer dans un iPhone sans porte dérobée. » Et encore : « Nos téléphones sont relativement petits et sont perdus et volés. Si nous pouvons compter sur nos données de santé et nos données financières stockées sur nos appareils, nous devons nous assurer que si vous perdez cet appareil, vous ne perdrez pas vos données sensibles. Construire une porte dérobée en cryptographie n’est pas la façon dont nous allons résoudre ces problèmes. »