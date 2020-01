Le secteur du divertissement est en constante évolution. Que ce soit par le biais d’une technologie toujours plus performante ou encore la création de nouveaux produits ou expériences, Apple et consorts repoussent les limites et s’ingénient à créer un environnement de divertissement toujours plus innovant. Nous avons noté 3 tendances qui devraient faire le buzz en 2020 : la montée en puissance de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, la popularité croissante du live streaming et la consécration de l’eSport qui est désormais une industrie à part entière.

La réalité augmentée et la réalité virtuelle gagnent des galons

Si cela fait plusieurs années que ces tendances pointent le bout de leur nez, il se pourrait bien que 2020 soit l’année de la consécration. Apple travaille en effet sur le lancement de ses Apple Glass qui pourraient fournir un nouveau standard en matière de réalité augmentée (AR). Cependant, si certaines sources parlaient de 2020 pour la mise sur le marché, les dernières rumeurs parlent plutôt d’un lancement Apple Glass à l’horizon 2022.

D’ici là, c’est le concurrent Facebook et son casque Oculus de réalité virtuelle (VR) qui risquent de faire parler d’eux en 2020 notamment grâce au lancement de Facebook Horizon, le monde virtuel imaginé par l’entreprise.

VR et AR font également une percée remarque dans le monde du journalisme avec le journalisme immersif soutenu notamment par des géants tels le Times, le Washington Post ou encore le New York Times. La frontière entre information et divertissement s’estompe donc ce qui suscite un certain nombre de controverses.

Le live stream devient mainstream

Les fournisseurs de catalogue en streaming dont par exemple AppleTV et Netflix se livrent une guerre intense pour gagner le cœur des utilisateurs et ça ne devrait pas s’arrêter en 2020. La plateforme Disney+ a fortement chamboulé le paysage en 2019 et de plus en plus d’acteurs du divertissement proposent leur propre plateforme de streaming.

En marge de cette tendance, un autre gros courant émerge pour 2020 : le live streaming. Cette possibilité de streamer en direct est déjà bien connue pour suivre des événements sportifs par exemple mais le live streaming se sophistique toujours plus mettant l’accent sur l’importance d’engager les différents intervenants. Ainsi, des casinos proposent de jouer au blackjack en ligne en live streaming avec un croupier et d’autres joueurs ce qui rend l’expérience encore plus vivante. En outre, de plus en plus d’entreprises comme SendBird par exemple proposent des solutions de chat rooms qui peuvent être utilisées par tout ceux qui souhaitent partager du contenu en live streaming. La diffusion de contenu en direct devient donc incontournable.

En combinaison avec des solution AR, le live streaming pourrait également devenir un vecteur idéal pour assister à des concerts par exemple. La décision du groupe Coldplay de ne pas programmer de tournée pour son dernier album justifiée par des préoccupations écologiques a considérablement alimenté le débat sur le sujet. Le live streaming permet également à des groupes ou des chanteurs de plus petite envergure de toucher un nouveau public et de se faire connaître.

L’eSport incontournable

En 2020, le segment eSport devrait générer 1,5 milliards de dollars de revenus et compter sur une audience d’environ 600 millions de fans. Apple pourrait donner un coup de boost au secteur avec le lancement possible d’un nouveau Mac haut de gamme en 2020 destiné principalement au marché eSport. L’essor de l’eSport est également porté par les plateformes de streaming spécifiques comme Twitch par exemple.

De plus, les qualités de la 5G vont faciliter l’eSport directement sur mobile. En effet, la vitesse de la connexion sera décuplée ce qui permettra notamment d’améliorer considérablement la qualité des vidéos. Bonne nouvelle : le tout nouveau iPhone 12 5G devrait arriver dans le courant de l’année 2020. Cependant, certains observateurs estiment qu’il faudra attendre un peu avant que la technologie ne déploie tout son potentiel.

Une expérience de divertissement globale pour 2020

Grâce à une technologie toujours plus performante et des iPhone dont la qualité s’améliore constamment, le divertissement sera donc omniprésent en 2020. S’il faudra encore attendre pour que la limite ente VR et réalité s’efface, les expériences de plus en plus immersives proposées par les différents acteurs du divertissement continuent de gommer la frontière entre le monde réel et cet autre monde où plaisir et amusement sont rois.