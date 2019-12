Dans une rétrospective sur la technologie de la dernière décennie, le New York Times a partagé une nouvelle interview avec le directeur marketing d’Apple, Phil Schiller, qui parle du premier iPad.

Schiller dit que l’iPad a été conçu quand Apple a commencé à penser à un appareil informatique qui pourrait être vendu pour moins de 500 $. Steve Jobs, alors PDG d’Apple, a déclaré que pour atteindre ce prix, des choses devaient être supprimées “de manière agressive”.

Apple a alors décidé de stopper immédiatement la conception de la coque et du clavier, incitant l’équipe “iPad” à travailler sur la technologie multitouch, qui a fait ses débuts avec l’iPhone de 2007. Au cours de ce processus, un concepteur d’interface graphique, Bas Ording, a fait une démo dans laquelle il faisait semblant de défiler et tout l’écran se déplaçait de haut en bas avec une physique réaliste, un moment vraiment incroyable selon Phil Schiller.

Par la suite, Apple a mis de côté le projet iPad pour se concentrer sur l’iPhone, mais une fois l’iPhone de deuxième génération lancé, la société est retournée travailler sur le design de la tablette. Schiller dit qu’il était “facile d’imaginer” ce qui devait être retiré de “l’iPhone” pour créer “l’iPad”.

L’article du New York Times sur l’iPad comprend également une brève interview de Walt Mossberg, un ancien rédacteur technologique du Wall Street Journal, qui a travaillé en étroite collaboration avec Jobs. Steve a invité Mossberg chez lui pour lui montrer le nouvel “iPad” avant son lancement.

Mossberg déclare qu’il a été frappé par la subtilité de “l’iPad”, et Jobs a “pris soin” de montrer que “ce n’était pas seulement un gros iPhone”. Lorsque Jobs a demandé à Mossberg de deviner le prix de vente, ce dernier a indiqué un prix de 999 $, mais le prix réel était de 499 $, soit la moitié.

Depuis le lancement de l’iPad‌ en 2010, Apple a publié de plusieurs versions sur une base annuelle. En 2019, la gamme s’est considérablement développée pour inclure plusieurs versions diversifiées en prix et en design. Il y a l’iPad Pro Pro de 11 et 12,9 pouces, l’iPad Air de milieu de gamme de 10,5 pouces, l’iPad mini 5 de 7,9 pouces et l’iPad 10,2 pouces de septième génération à faible coût.