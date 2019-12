Certains actionnaires d’Apple ont demandé une motion sur les politiques des droits humains des entreprises après la décision controversée d’interdire une application utilisée par les manifestants de Hong Kong sur l’App Store.

Apple s’est opposée à cette motion, mais la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déterminé qu’elle devra être votée lors de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en février. Le Financial Times rapporte que la motion a été présentée par le groupe de défense des consommateurs SumOfUs. Le groupe a probablement acheté suffisamment d’actions Apple pour avoir le droit de soumettre des propositions à l’assemblée générale annuelle, dont le seuil minimum est une participation de 2000 $.

Lors de la prochaine réunion prévue en février, les actionnaires d’Apple seront invités à exhorter l’entreprise à s’engager publiquement à respecter la liberté d’expression. La résolution non contraignante demande à Apple de décrire comment elle répond aux demandes du gouvernement qui pourraient limiter la liberté d’expression ou l’accès aux informations des utilisateurs. La motion exige également des détails sur la façon dont Apple traite les politiques liées à la liberté d’expression et à l’accès à l’information.

Apple a contesté cette motion, faisant valoir qu’elle est sensiblement similaire à une proposition présentée et votée en 2018, car elle a reçu moins de 10% des voix. Cependant, la SEC était en désaccord avec cette thèse et a établi que la motion devrait être discutée et votée lors de la réunion.

Nous rappelons qu’il y a quelques semaines, suite aux demandes incessantes du gouvernement chinois, Apple a décidé de supprimer l’application controversée HKMap.live, utilisée par les manifestants lors d’affrontements à Hong Kong pour surveiller la position des policiers. Voici ce qu’avait répondu Tim Cook aux accusations de non-respect de la liberté des manifestants :

« Ce n’est un secret pour personne que la technologie peut être utilisée pour le meilleur ou pour le pire. Ce cas n’est pas différent. L’application en question a permis le crowdsourcing et la cartographie des points de contrôle de la police, des points de protestation et d’autres informations. En soi, ces informations sont bénignes, mais au cours des derniers jours, nous avons reçu des informations crédibles du Bureau de la cybercriminalité et de la technologie de Hong Kong et des utilisateurs de Hong Kong selon lesquelles l’application a été utilisée de manière malveillante pour cibler des agents individuels et les biens en l’absence de policiers; ces actions ont effectivement enfreint la loi de Hong Kong. De même, l’abus généralisé viole clairement nos directives sur l’App Store. »