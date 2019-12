The Morning Show, la série Apple TV+, a été nominée pour trois Screen Actors Guild Awards.

Steve Carell et Billy Crudup, qui jouent respectivement Mitch Kessler et Corey Ellison, ont été nominés pour leur “Performance exceptionnelle par un acteur masculin dans une série dramatique”.

Ils affronteront Sterling K. Brown (Randall Pearson) de “This Is Us”, Peter Dinklage (Tyrion Lannister) de “Game of Thrones” et David Harbour (Jim Hopper) de “Stranger Things”.

Jennifer Aniston, qui joue Alex Levy, a été nominée pour la meilleure performance d’une actrice dans une série dramatique. Reese Witherspoon, qui incarne Bradley Jackson dans “The Morning Show”, n’a reçu aucune nomination.

Aniston affrontera Helena Bonham Carter (princesse Margaret) et Olivia Coleman (reine Elizabeth II) de “The Crown”, Jodie Comer (Villanelle) de “Killing Eve” et Elisabeth Moss (juin / Offred) de “The Handmaid’s Tale” .

Apple a également reçu plusieurs nominations aux Golden Globe pour “The Morning Show”, y compris une nomination pour la meilleure série dramatique. Reese Witherspoon et Jennifer Aniston ont toutes deux été nominées pour la meilleure actrice dans une série dramatique aux Golden Globes.

Les SAG Awards seront décernés par la Screen Actors Guild le dimanche 19 janvier 2020 et sont considérés comme l’un des principaux événements à Hollywood. Les Golden Globe Awards, également considérés comme un événement de récompense important, sont décidés par la Hollywood Foreign Press Association et auront lieu le dimanche 5 janvier 2020.

Les Golden Globes et les SAG Awards seront suivis des Academy Awards, décernés par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Les nominations pour les Academy Awards, qui auront lieu le 9 février, n’ont pas encore été annoncées. Cependant, les nominations au SAG et au Golden Globe sont souvent prédictives des nominations aux Oscars.