Les nominations pour les Golden Globe 2020 ont été annoncées et il s’avère que la série The Morning Show d’Apple TV+, a été nominée à trois reprises.

La série a en effet reçu plusieurs nominations dans différentes catégories, notamment en tant que meilleure série télévisée. Les stars Jennifer Aniston et Reece Witherspoon ont également reçu des nominations pour les meilleures actrices pour leurs rôles.

Pour les meilleures séries dramatiques, The Morning Show sera en compétition avec Big Little Lies, The Crown, Killing Eve et Succession. La cérémonie de remise des Golden Globes aura lieu le 5 janvier 2020. Nous verrons alors si l’une des nominations d’Apple mènera à la victoire.

Cependant, obtenir des nominations d’une institution prestigieuse comme les Golden Globes est déjà une réussite importante pour un service récent comme Apple TV+.

En interne, Apple a fait de gros efforts pour atteindre un objectif similaire. La société a organisé de nombreux événements hollywoodiens pour ses séries afin d’attirer les critiques hollywoodiens. Apple a également suivi les tactiques classiques de l’industrie, notamment la publicité ciblée agressive et la distribution gratuite de bons d’essai pour Apple TV+ dans les magazines de l’industrie.