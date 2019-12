Les sessions Today at Apple célébreront les vacances de Noël en proposant des activités dont toute la famille pourra profiter. Du 9 décembre au 2 janvier, les Apple Store du monde entier présenteront une collection intitulée “Family Fun for the Holidays”.

Vérifiez sur le site Web d’Apple ou via l’application Apple Store récemment mise à jour pour voir quand les sessions seront disponibles dans le magasin le plus proche de vous. Apple dit que les enfants peuvent organiser une séance photo festive, créer une chanson amusante sur GarageBand et créer des émojis et des cartes de vacances en utilisant l’iPhone et l’iPad. Les quatre sessions sont basées sur le programme existant Today at Apple, mais avec un thème festif :

L’ABC de l’art: créez votre carte de voeux

Musique de laboratoire pour les enfants: créez votre propre chanson de Noël

Photos de laboratoire pour les enfants: photos de famille de Noël

Art de laboratoire pour les enfants: concevez vos emoji de Noël

Lorsque vous arrivez à l’Apple Store pour la session, montrez à un employé du magasin le nouveau pass de session Today at Apple maintenant disponible dans l’application Wallet pour vous enregistrer rapidement.