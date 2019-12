Les iPhone 2020 pourraient avoir un module de protection de batterie plus petit et plus fin que les modèles actuels. Apple aurait alors la possibilité d’agrandir leur capacité.

Selon le site coréen The Elec, Apple travaille sur ce module de protection de batterie personnalisé. Il est presque 50% plus petit que les circuits de protection des iPhone actuels et précédents.

Ce module “plus petit” pourrait libérer de l’espace interne sur l’iPhone 2020. De cette manière, Apple pourrait ainsi insérer de plus grandes batteries. Le nouveau module de protection serait fourni par le coréen ITM Semiconductor.

Le circuit de protection de la batterie permet d’éviter les surcharges et les décharges excessives. Le nouveau module ITM combinerait ce circuit avec un MOSFET et un PCB, éliminant ainsi le besoin d’un boîtier de support.

Apple devrait sortir quatre iPhone haut de gamme en 2020, dont un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces. Les quatre appareils devraient avoir des écrans OLED, le support 5G, un nouveau cadre métallique similaire à l’iPhone 4, jusqu’à 6 Go de RAM, de caméras arrière à triple objectif avec détection 3D et plus encore.