Hala est un film Apple TV original bientôt disponible sur Apple TV+ du genre dramatique mettant en vedette Geraldine Viswanathan.

Hala est un film en compétition au Sundance Film Festival 2019 et au Festival international du film de Toronto 2019, réalisé par Minhal Baig et produit par Jada Pinkett Smith, est décrit comme un film dramatique. La durée est de 1 h et 33 min.

Le film raconte l’histoire d’une étudiante américaine de 17 ans, Hala, qui vit un conflit quotidien entre sa famille de tradition musulmane et le lycée moderne où elle étudie. Hala devra lutter avec son identité, mais découvrira un secret qui pourrait détruire sa famille.

Casting :

Réalisé par : Minhal Baig

Geraldine Viswanathan

Jack Kilmer

Gabriel Luna

Purbi Joshi

Anna Chlumsky

Azad Khan

Genre : drame

Disponibilité : Le téléfilm sera disponible à partir du 6 décembre sur Apple TV+.