Après avoir lancé les Symbols SF avec plus de 1 000 options configurables à la WWDC en juin, Apple a étendu le jeu à plus de 1 500 symboles de développeur à la fin du mois d’octobre. Dans un message officiel, la société souhaitait mettre en évidence le nouveau jeu de symboles configurable.

Avec l’application SF Symbols for Mac, vous pouvez afficher plus de 1 500 symboles disponibles. Chaque symbole est disponible dans une large gamme de poids et de tailles, vous permettant de concevoir facilement des interfaces adaptables. Les symboles sont faciles à intégrer à votre application directement à partir de Xcode. Et si vous avez besoin d’un symbole qui n’est pas fourni par Symboles SF, vous pouvez exporter le fichier de modèle pour créer le vôtre avec les mêmes fonctionnalités à l’aide d’un éditeur de graphiques vectoriels. La version 1.1 ajoute une validation de symbole personnalisée, une nouvelle barre latérale avec des catégories pour une navigation plus rapide et la possibilité de recevoir automatiquement les mises à jour.

Pour plus d’informations sur les Symbols SF, vous pouvez consulter la page de support des développeurs Apple, tandis que vous pouvez télécharger ici les Symbols SF 1.1.