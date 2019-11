Alors que les nouveaux AirPods Pro apportent déjà leur lot de nouveautés, Jason Snell de MacWorld nous parle de l’avenir de ses écouteurs. Les AirPods Pro pourraient bien être le la première étape d’Apple vers un traitement audio avancé et facile à utiliser. Une future itération des AirPods pourrait avoir un impact révolutionnaire sur la technologie AR.

Snell est d’accord avec un précédent rapport selon lequel ces petits écouteurs sans fil sont extrêmement populaires. D’ajouter qu’ils sont probablement aussi représentatifs de la vision à moyen et à long terme d’Apple.

Le mode Transparence, qui est l’un des trois modes proposés sur les écouteurs « Pro », en constitue la base, comme l’a souligné Snell :

« Le mode transparence est intéressant. Il transmet le son d’un microphone externe et le superpose à tout ce que vous écoutez, pour vous permettre de entendre artificiellement le monde extérieur. C’est un son radicalement différent et j’ai entendu beaucoup de gens dire qu’ils apprécient la capacité d’écouter de l’audio tout en ayant accès aux sons du monde réel. »

Apple n’a jamais caché son amour pour le secteur de la santé et son désir de révolutionner ce secteur. Cela signifie donc que la société pourrait également essayer de faire en sorte qu’une future version d’AirPods fonctionne comme une aide auditive intelligente ou de créer un produit similaire, utilisant la même technologie que les AirPods.

Pour l’heure, il est encore trop tôt pur avoir une telle certitude, mais il est certain qu’Apple va faire évoluer ses écouteurs. Sans oublier que c’est un marché plus que juteux. Apple ne va pas se privé, d’autant plus qu’elle domine déjà le secteur.