Apple a partagé deux nouvelles importantes : la première concerne la production de masse du Mac Pro qui a officiellement débuté. La seconde concerne l’ouverture d’un nouveau campus Apple au Texas.

Apple a annoncé la construction d’un nouveau campus d’un milliard de dollars et d’une surface d’environ 280 000m2 à Austin, au Texas. Le campus accueillera 5 000 employés, pour atteindre environ 15 000 après quelques années. L’ouverture est prévue pour 2022.

En collaboration avec Bartlett Tree Experts, basé à Austin, Apple a annoncé qu’elle plantera des milliers d’arbres couvrant plus de 20 variétés originaires du Texas. Selon Apple, les espaces verts couvriront plus de 60% de la surface du campus, y compris une réserve faunique de 20 hectares qui sera ouverte au public.

Le nouveau campus d’Austin s’inscrit dans l’engagement d’Apple d’accroître les investissements dans les secteurs de la fabrication, de l’ingénierie et autres, aux États-Unis. Apple affirme être en bonne voie pour apporter 350 milliards de dollars à l’économie du pays entre 2018 et 2023 et pour embaucher 20 000 employés supplémentaires au cours de la même période.

Apple a déjà recruté 7 000 employés dans ses bureaux à Austin, soit une augmentation de plus de 50% au cours des cinq dernières années.

Tim Cook, PDG d’Apple :

« Avec la construction de notre nouveau campus à Austin, Apple renforce nos liens étroits avec la ville et sa main-d’œuvre diversifiée et talentueuse. Responsable de 2,4 millions d’emplois créés en Amérique, Apple souhaite écrire ici son prochain chapitre et continuer à contribuer à l’histoire de l’innovation américaine. »

Cook visitera l’usine Apple à Austin avec le président américain Donald Trump aujourd’hui. Apple poursuit également son expansion à Boulder, Culver City, New York, Pittsburgh, San Diego et Seattle.

Confirmant que le nouveau Mac Pro est en cours d’assemblage sur son site d’Austin, au Texas, Apple a révélé davantage de détails sur la production, notamment un investissement de plus de 200 millions de dollars dans l’usine où travaillent 500 personnes.

Apple a confirmé que la production de masse avait commencé dans le Mac Pro à Austin, dont la sortie est prévue pour la mi-décembre, parallèlement au XDR Pro Display.

Les investissements ont également servi à créer une « chaîne de montage complexe » conçue uniquement pour le Mac Pro, une chaîne de production longue, chaque Mac Pro parcourant une distance de 300 mètres au cours de sa construction.

La nature complexe de la chaîne de production est telle que certains composants doivent être insérés avec précision « dans la largeur d’un cheveu humain ». L’installation couvre 22 000 mètres carrés et emploie plus de 500 personnes, y compris des ingénieurs en électronique et des assembleurs de composants travaillant activement sur la ligne.

Auparavant, la structure était utilisée pour la construction du précédent Mac Pro.