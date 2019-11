En juin 2018, Apple a annoncé que son application Plans serait reconstruite « à partir de zéro » avec des détails plus précis tels que l’herbe et les arbres, les piscines, les parkings, les formes exactes des bâtiments, les terrains de sport et les passerelles non encore cartographiées.

La nouvelle version de l’application Apple Plans a été introduite pour la première fois en Californie du Nord lors des 12 tests bêta de l’iOS l’année dernière – de la côte du golfe et plusieurs états du nord-est tels que New York, le New Jersey, la Pennsylvanie et le Massachusetts.

L’expansion s’est poursuivie cette semaine alors qu’Apple introduisait des cartes améliorées dans certaines régions de l’ouest et du Midwest des États-Unis, notamment dans le Colorado, l’Utah, le Nevada, le Wyoming, l’Idaho, l’Oregon, le Montana, Washington, la Virginie Occidentale et l’Ohio, Michigan et certaines parties de l’Illinois et de l’Indiana.

Justin O’Beirne a parlé avec enthousiasme du renouvellement d’Apple Plans, notant que les cartes améliorées couvraient désormais vingt-sept États au total et six autres en partie. En juin, Apple avait annoncé que les cartes améliorées couvriraient tous les États-Unis d’ici fin 2019, suivies par d’autres pays en 2020.